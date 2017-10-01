Украинский "Мотор" проиграл "Монпелье" в третьем туре гандбольной Лиги чемпионов
20:44, 01 октября 2017Другое
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Чемпион Украины уступил лидеру группы D.
"Монпелье" обыграл "Мотор" / facebook.com/pg/MHB-Montpellier-Handball
Украинский гандбольный клуб «Мотор» проиграл французскому «Монпелье» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперник запорожского клуба был сильнее в обоих таймах и победил со счетом 28:20.
На данный момент «Мотор» делит второе место в группе D с «Бешикташем». «Монпелье» с тремя победами возглавляет группу.
«Монпелье» – «Мотор» – 28:20 (18:13)
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