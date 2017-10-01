Украинский "Мотор" проиграл "Монпелье" в третьем туре гандбольной Лиги чемпионов

Украинский гандбольный клуб «Мотор» проиграл французскому «Монпелье» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперник запорожского клуба был сильнее в обоих таймах и победил со счетом 28:20.

На данный момент «Мотор» делит второе место в группе D с «Бешикташем». «Монпелье» с тремя победами возглавляет группу.

«Монпелье» – «Мотор» – 28:20 (18:13)