Украинец Долгополов уступил в финале турнира ATP бельгийцу Гоффену

Первая ракетка Украины Алексанр Долгополов проиграл в финале теннисного турнира серии ATP 250 в китайском Шеньчжене, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперником украинского теннисиста был 12-й в мировом рейтинге Давид Гоффен (Бельгия). Он одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Игроки провели на корте чуть более двух часов. После проигрыша в стартовой партии Долгополов в трудной борьбе на тай-брейке сравнял счет во втором сете. Однако в третьей решающей партии украинец допустил ошибку на брейк-пойнте у бельгийца, что стоило ему поражения в матче.

Читайте такжеДолгополов обыграл Стаховского в украинском дерби на турнире ATP в Китае"Поздравляю Давида в первую очередь, я счастлив за него, потому что у нас были похожие травмы примерно в одно и то же время. Приятно видеть, что он снова играет на таком уровне. Я впервые здесь играл и меня тепло приняли. Также спасибо моей семье, моей команде и всем, кто помогает мне выступать", - отметил Догополов, которого цитирует Большой теннис Украины.

Для Давида Гоффена это только третий титул в карьере. Бельгиец не выигрывал в туре с сезона-2014, когда выиграл турниры в Кицбюэле и Метце.

Долгополов уже в третий раз в сезоне боролся за титул АТР: в Буэнос-Айресе украинец обыграл в финальном матче Кеи Нисикори, а в Бостаде потерпел поражение от Давида Феррера. Всего в активе Долгополова три трофея АТР в одиночном разряде (Умаг-2011, Вашингтон-2012, Буэнос-Айрес-2017).