Долгополов вышел в финал теннисного турнира в китайском Шеньчжене

В Шэнчжене (Китай) завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ATP 250 Shenzhen Open, где украинец Александр Долгополов обыграл Дамира Джумура из Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Читайте такжеИзраильтянин Села снялся с матча против Долгополова из-за религиозного еврейского праздникаДолгополов сделал 8 эйсов против 1 у соперника, и реализовал все три своии брейк-поинта, против 2 у Джумура. Всего наш спортсмен выиграл 65 розыгрышей мячей против 57 у боснийца.

В финале украинцу предстоит встретиться с Давидом Гоффином из Бельгии, который ранее в своем полуфинале обыграл Хенри Лааксонена из Швейцарии - 7:6, 5:7, 6:3.

Как сообщал УНИАН, турнир в Шэнчжене проходит с 25 сентября по 1 октября.