Бондаренко выиграла престижный теннисный турнир в Ташкенте

В столице Узбекистана состоялся финальный матч престижного теннисного турнира серии WTA Tashkent Open, где украинка Екатерина Бонадренко переиграла в финале венгерку Тимею Бабош, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:4.

Игра продлилась 1 час 28 минут. За это время украинка выполнила 4 эйса против 2 у соперницы, совершила 4 двойные ошибки и выполнила 66 процентов первых подач. Также она выполнила 5 из 7 брейк-поинтов, против 4/6 у соперницы.

Таким образом, украинка выиграла второй турнир WTA в карьере. Ранее, в 2008-м году она побеждала на соревнованиях в Бирмингеме (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходил с 25 по 30 сентября.