Украина завоевала 14 медалей на "Играх Непокоренных"

Национальная сборная Украины завоевала на «Играх Непокоренных» в Торонто 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Об этом сообщается на странице сборной в Facebook.

«Вчера наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных «Играх Непокоренных». И завершила просто фантастически удачно - 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы)», - сказано в сообщении.

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«Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам», - отмечается в заметке.

«Игры Непокоренных» (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в «Играх Непокоренных» как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в выполнении задач в рамках АТЕ.

Нынешние «Игры Непокоренных» проходили с 23 по 30 сентября в Торонто. 15 украинских спортсменов соревновались в таких видах спорта: атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе. Национальная сборная вернется на родину 2 октября.