Всемирное антидопинговое агентство исключит алкоголь из списка запрещенных веществ для спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ, сообщается на сайте.

Читайте такжеIAAF и WADA требуют от Украины привести свое антидопинговое законодательство в соответствие с международными нормами

«Ежегодно обзор запрещенных веществ включает в себя обширный процесс консультаций с заинтересованными сторонами в течение девяти месяцев. При рассмотрении перечня эксперты изучают такие источники, как научные и медицинские исследования, тенденции, разведка, собранная в правоохранительных и фармацевтических компаний, чтобы опережать тех, кто стремится обмануть систему», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука.