Израильтянин Села снялся с матча против Долгополова из-за религиозного еврейского праздника

Израильтянин Дуди Села не доиграл свой четвертьфинальній матч турнира в Шэнчжэне (Китай) против украинца Александра Долгополова по религиозным причинам, сообщает Трибуна.

Села снялся при счете 3:6, 6:4, 0:1.

Сегодня отмечается иудейский праздник Йом-Киппур, и Села не мог играть, начиная с определенного времени.

Читайте такжеДолгополов обыграл Стаховского в украинском дерби на турнире ATP в КитаеОн просил организаторов поставить его матч первым запуском, но в итоге встреча состоялась вторым запуском и растянулась на три сета, так что он не успел доиграть до начала праздника, во время которого запрещена любая работа.

Таким образом, Долгополов вышел в полуфинал турнира, где сыграет против Дамира Джумура из Боснии и Герцеговины. Игра состоится в субботу, 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, турнир Shenzhen Open серии ATP 250 проходит в Китае с 25 сентября по 1 октября.