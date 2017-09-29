Бондаренко обыграла россиянку Звонареву и вышла в финал теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте завершился полуфинальный матч Tashkent Open, где украинка Екатерина Бондаренко обыграла россиянку Веру Звонареву, сообщает официальный сайт соревнований..

Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 4:1.

В первой партии на корте шла упорная борьба, где все решалось на тай-брейке. При счете 7:7 украинка сумела выиграть два розыгрыша мяча подряд и завершить сет в свою пользу.

Проигрыш надломил россиянку не только морально, но и физически. Во второй партии Звонареву беспокоила травма и при счете 4:1 в пользу украинки она отказалась от дальнейшей борьбы.

В финале украинка сыграет с Тимеа Бабош из Венгрии. Матч начнется в субботу в 7.00 утра по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходит с 25 по 30 сентября.