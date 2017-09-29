Чемпионка мира среди юниоров биатлонистка Блашко получила украинское гражданство

В спринтерской гонке на летнем чемпионате Украины по биатлону накануне победу одержала Дарья Блашко, сообщает Федерация биатлона Украины.

В этот же день президент Украины подписал указ о присвоении гражданства нашей страны спортсменке, отметил президент ФБУ Владимир Брынзак:

Читайте такжеПорошенко подписал указ о предоставлении игроку "Шахтера" Марлосу украинского гражданства - СМИ - На данный момент ее кандидатура уже утверждена комиссией и мы ждем Указ Президента Украины, то есть, с нашей стороны уже вышли на финишную прямую. Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат я не могу и не хочу. (В этот момент Владимир Михайлович вынужден был прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок) А вот вам и новая информация: Указ главы государства подписан, так что можем готовить для Дарьи новый паспорт, - отметил Брынзак.

Блашко - участница Кубка мира в составе сборной Белоруссии, двукратная чемпионка мира среди юниоров, обладательница юниорского Кубка IBU.