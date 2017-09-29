Бондаренко выиграла у японки Нара и вышла в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте завершился матч 1/4 финала Tashkent Open, где украинка Екатерина Бонадренко встречалась с японкой Куруми Нарой и обыграла соперницу в трех партиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Украинка имела большое преимущество в первом сете и легко разобралась со своей оппоненткой. После паузы игра пменялась и во втором сете была равная и ожесточенная борьба. В итоге, в самой концовке, при счете 5:5, Нара сумела выиграть два гейма подряд, а с ними и партию.

В третьей заключительной партиии продолжилась равная игра, но Бондаренко сумела сделать лишний "брейк" и выиграла партию со счетом 6:4, а с ней и весь матч.

В полуфинале наша спортсменка позже сегодня сыграет с Верой Звонаревой из России, которая ранее сегодня в своем четвертьфинале обыграла Александру Крунич из Сербии - 6:4, 6:3.

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходит с 25 по 30 сентября.