Долгополов обыграл Стаховского в украинском дерби на турнире ATP в Китае

Во втором раунде теннисного турнира категории АТР 250 в китайском Шэньчжэне состоялось сражение лучших теннисистов Украины Александра Долгополова и Сергея Стаховского, сообщает официальный сайт соревнований.

В прошлом теннисисты встречались между собой четыре раза — трижды успех праздновал Долгополов, тогда как Стаховский сумел одолеть партнера по сборной лишь однажды — на Ролан Гаррос сезона 2012 года.

Нынешний поединок лучше начал Сергей Стаховский, который с брейком вышел вперед со счетом 4:2, однако Долгополов тут же взял три подряд гейма, а позже сет перешел на тай-брейк, где Александр оказался сильнее.

Во втором сете Долгополов сумел выйти вперед, после чего Стаховский отыграл брейкпоинт и взял медицинскийй тайм-аут из-за травмы правой ноги. Вскоре Сергей вернулся на корт, но помешать сопернику оформить итоговую победу и путевку в четвертьфинал не сумел.

На следующей стадии турнира Долгополов сразится с израильтянином Дуди Селой, который обыграл Мишу Зверева из Германии в двух сетах.

Напомним, что Долгополов и Села уже встречались в середине сентября в рамках матча Израиль - Украина на Кубке Дэвиса. Долгополов тогда одержал легкую победу.

Это четвертый выход в четвертьфинал для первой ракетки Украины в текущем сезоне.

Александр Долгополов (Украина, 5) — Сергей Стаховский (Украина) — 7:6, 6:4