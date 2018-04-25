Допинг в украинском спорте – от "олимпиоников" до футболистов

История со Срной, как и большинство подобных, весьма темная и неоднозначная. Разумеется, в заявлении на официальном сайте донецкого клуба Дарио клянется: «Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях». Но и не верить спортсмену, которому уже далеко за 30-ть, и который никогда в жизни ни в чем подобном замечен не был, не приходится. Вполне резонно предположить, что Срна стал жертвой обстоятельств. По чьему-то недосмотру съел или выпил что-то не то. И если в таком профессиональном клубе как донецкий «Шахтер» это практически исключено, то за пределами клубной столовой или врачебных кабинетов – вполне возможно. Список запрещенных препаратов у WADA настолько обширный и с такой завидной регулярностью пополняется, что любая витаминка в аптеке или продукт на полке магазина в розничной сети Киева может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями.

Любопытно, что допинг обнаружили у игрока во внесоревновательный период, во время контрольного тестирования. Пробы, сданные в дни футбольных матчей, – чистые. Это косвенно говорит в поддержку игрока. Но антидопинговое законодательство настолько сурово, что последствия могут быть весьма и весьма плачевными. По одним данным, Срне может грозить год-два дисквалификации, по другим – вплоть до четырех.

Впрочем, история со Срной только начинает развиваться. А у Украины, к сожалению, есть масса других примеров с допинг-скандалами. И в футболе, в частности, и в спорте – вообще.

Футболисты, представляющие Украину, или клубы высшего украинского дивизиона, как это ни прискорбно, с завидной регулярностью пополняют список тех, кто попался на допинге. И их счет уже идет на десятки. Последним крупным скандалом был инцидент со Станиславом Микицеем. В конце декабря 2016 года игрок «Александрии» был уличен в применении средств против гипертонии, которые в профессиональном спорте считаются допингом. По спортивному законодательству, за такие проступки игроку грозит до 4 лет дисквалификации. В данном случае, для самого футболиста все обошлось сравнительно благополучно - Антидопинговый комитет принял решение дисквалифицировать защитника лишь на 1,5 года. При этом, в самой «Александрии» приняли решение оставить игрока в клубной системе с понижением зарплаты вполовину.

Первым же громким публичным случаем применения допинга в футболе стал инцидент, произошедший в 1993-м году с Романом Зубом. Новичок польской «Легии» (Варшава), подписавший контракт с командой в начале 93-го, успел провести всего 10 игр, после чего был отстранен от футбола. В его организме выявили повышенное содержание гормона тестостерона. Самое интересное, что повторная проба, сделанная в Москве, принесла отрицательный результат. Игрок был дисквалифицирован на год, после чего продолжил карьеру в львовских «Карпатах» (1994-1997). Затем он выступал в еще ряде клубов, неоднократно возвращался в «Карпаты», в том числе, в роли тренера, а в 2002-м году, в конце своей карьеры игрока, даже провел 3 игры в составе бакинского «Нефтчи» (Азербайджан).

Куда более именитым и успешным футболистом, попавшимся на допинге в середине 90-х, является Сергей Нагорняк. 29 октября 1997 года, после первого стыкового матча Хорватия — Украина в отборе на ЧМ-1998, в допинг-пробе футболиста «Днепра» был обнаружен запрещенный препарат бромантан. Не дожидаясь официального решения Оргкомитета ФИФА «Франция-98» по этому инциденту, Федерация футбола Украины дисквалифицировала Нагорняка до 31 декабря 1999 года. Было несколько разных конспиративных версий истории с допингом Нагорняка и причинами принятия поспешного решения ФФУ (федерация сама признала вину игрока и отказалась его защищать), но все их впоследствии опроверг в различных интервью сам Нагорняк. Официальная же версия от ФФУ остается таковой - виноват в произошедшем футболист, принявший лекарство за 2 часа до матча по совету врача «Днепра» Левченко, чтобы снять головокружение и нервозность.

Наконец, в 2012-м году был дисквалифицирован голкипер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александр Рыбка. 13 января 2012 года у Рыбки в крови был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид. Сам игрок сказал, что запрещенное вещество находилось в мочегонном средстве для похудения, которое он принимал. Само мочегонное средство допингом не является, но оно запрещено, так как помогает вывести из организма следы других, допинговых препаратов. До окончания разбирательства по делу футболист был отстранен от игр «Шахтера», а 30 января ему был вынесен вердикт - УЕФА отстранил футболиста от выступлений в официальных матчах на два года. Все апелляции были отклонены. Впрочем, футболист после дисквалификации продолжил выступления, подписал 3-летний контракт с киевским «Динамо», отработал его до конца, а сейчас является голкипером турецкого «Карабюкспора».

И это - лишь самые громкие истории. Повторимся, украинские футболисты регулярно попадают в допинг-скандалы, а их число уже превысило два десятка.

Что касается представителей других видов спорта, то и здесь у нас, к сожалению, статистика весьма печальная. Касается она большого спектра атлетов – от олимпийских чемпионов до призеров чемпионата мира, которые никогда не были замечены на олимпийском пьедестале.

В середине 90-х, когда допинг-истории нам еще были в диковинку, а едва ли не каждый случай имел громкий резонанс, в перечень допинг-скандалов попал Александр Багач – один из лучших легкоатлетов-толкателей ядра первых лет независимости Украины. Бронзовый призер ЧМ-1993 и Олимпиады в Атланте-1996, в 1997-м достиг пика своей карьеры – победа на мировом первенстве. Впрочем, звезда спортсмена как ярко зажглась, так стремительно и погасла. Атлет был лишен золотой медали ЧМ-1997 году из-за того, что не прошел допинг-контроль на эфедрин. Более того, у украинца к тому времени уже была своя «допинговая история». В 1989 году он был дисквалифицирован на два года из-за положительного анализа на тестостерон. Наконец, в 2000 году Багач провалил еще один допинг-тест и был дисквалифицирован пожизненно.

Первым украинским «олимпиоником», дисквалифицированным за допинг, стал представитель этого же вида легкой атлетики Юрий Белоног, лишившийся золота Игр-2004, которые проходили в Афинах. Других олимпийских чемпионов, впоследствии лишившихся наград, у Украины больше нет. Хотя список на этом не заканчивается. Есть серебряные и бронзовые призеры Игр и даже представительница команды, которая пострадала из-за одного человека. Так, Елена Олефиренко, по итогам сданной допинг-пробы, лишила себя и партнерш по команде - четверке-парной в академической гребле - бронзовой награды тех же Игр-2004 в Афинах.

В остальном, допинг-скандалы - это были единичные случаи. На Играх в Афинах-2008 лишились наград Людмила Блонская, выступавшая в легкоатлетическом семиборье – серебро, а также бронзовые призеры той Олимпиады Наталья Давыдова (тяжелая атлетика) и еще один легкоатлет Денис Юрченко (прыжки с шестом).

На Играх-2012 в Лондоне «отличились» легкоатлет Александр Пятница (метание копья), который из-за проваленного допинг-теста лишился завоеванного серебра, и штангистка Юлия Калина, на счету которой была бронза.

Наконец, еще одна драматическая история приключилась с известной штангисткой Ольгой Коробкой. На чемпионате мира в ноябре 2011 года в Париже она завоевала бронзовую медаль, а спустя неполных полгода, в апреле 2012-го, была дисквалифицирована. Спортсменка активно готовилась к Олимпиаде в Лондоне-2012, когда пришла новость из WADA – штангистка лишена медали из-за положительного допинг-теста, сданного на ЧМ. А в октябре 2016-го спортсменку ждал еще один удар - Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинку серебряной медали предыдущей Олимпиады в Пекине-2008 из-за обнаружения в ее анализах все того же допинга.

На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро количество положительных допинг-проб существенно снизилось – всего три. И украинских спортсменов в этом списке нет. Впрочем, это вряд ли говорит о том, что борьба с допингом приносит свои ощутимые плоды. Вероятно, система распознавания допинга еще не достигла тех высот, чтобы бороться с новыми вызовами. Так, большинство положительных проб с предыдущих Олимпиад - 2008 и 2012 - были вскрыты и перепроверены в 2014-2015 годах, когда WADA похвасталась революционно новыми методами проверок. Система научилась распознавать ранее хорошо скрытые в организме вещества. Кто знает, возможно еще лет через 5-7 произойдет новая революция, которая откроет нам десятки имен «героев» Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Касательно украинцев, не имеющих медалей Олимпийских Игр, но попавшихся на допинге, кроме легкоатлета Багача есть еще ряд весьма именитых личностей, которые на слуху не только у любителей спорта, но и простого обывателя. К примеру, биатлонистка Оксана Хвостенко лишила себя и партнерш по эстафетной команде серебра Чемпионата мира-2011. 13 марта 2011 года спортсменка сдала положительный допинг-тест на эфедрин сразу же после эстафеты. 11 августа Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) приняла решение дисквалифицировать Хвостенко на один год — с 13 марта 2011-го по 12 марта 2012 года. Таким образом, сборная Украины была лишена серебряной медали.

Украинский спорт старается не отставать от ведущих мировых держав, регулярно занимая высокие места в общекомандном медальном зачете Игр. К сожалению, подобная гонка не всегда оборачивается успехом, существенно вредя имиджу на уровне государства. Впрочем, это неизбежная участь любой страны, считающей себя ведущей в мировом спорте – от России до США, от Китая до Великобритании…

Кирилл Стадниченко