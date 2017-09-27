Женская сборная Украины по гандболу проиграла первый матч отбора Евро-2018

В Стйордалле (Норвегия) завершился матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу 2018 года, в котором сборная Норвегии одолела команду Украины, сообщает Федерация гандбола Норвегии.

Игра завершилась со счетом 35:22.

Украинкам с самого начала пришлось тяжело в матче, где хозяева повели со счетом 4:1. Нора Морк была главной движущей силой норвежской команды в дебюте, с ее элегантными проходами, бросками и точными попаданиями с 7-метровой отметкой. На другом фланге Кари Братцет часто ставила в тупик украинских защитниц.

Первая половина игры завершилась со счетом 19:13.

А после перерыва норвежки продолжили наказывать украинок за ошибки в обороне и в течение 10 минут увеличили свое преимущество до десяти голов, 25:15.

Марит Ресберг Якобсен приложила большие усилия с правого фланга атаки и была одной из самых активных во втором тайме.

В итоге, победа норвежек с разгицей в 13 мячей, 35:22.

Лучшим бомбрадиром этого матча в составе сборной Украины стала Виктория Борщенко, на счету которой 5 голов.

В дугом матче нашей Группы 1 сборная Хорватии выиграла у команды Швейцарии со счетом 32:28.

Как сообщал УНИАН, на чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды каждой из семи отборочных групп, а также одна третья команда с лучшими показателями. В квалификационной Группе 1 выступают сборные Украины, Норвегии, Хорватии и Швейцарии.

Матч 2-го тура отбора Евро украинки проведут дома против Хорватии 1 октября (Суммы, арена СумГУ, начало 19.00.