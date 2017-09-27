Украина завоевала еще три медали на "Играх непокоренных"

Украинская сборная завоевала еще три медали на "Играх непокоренных" , которые проходят в Канаде.

"Золото" завоевал Александр Писаренко, который стал лучшим в гребле на тренажерах. Об этом говорится в сообщении на странице украинской сборной в Facebook.

Еще две "бронзы" в этой же дисциплине, но в разных категориях завоевали Павел Мамонтов и Вадим Свириденко.

Как сообщал УНИАН, первое золото украинской команде принес в беге на 1500 метров Олег Зимников.

"Игры Непокоренных" в 2014 году основал принц Уэльский Гарри. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными во время выполнения служебных обязанностей.

В этом году Украина впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в АТО.