Украинки Козлова и Бондаренко вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Ташкенте

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко успешно преодолели второй круг турнира серии WTA International в Ташкенте, сообщает официальный сайт соревнований.

71-я ракетка мира Козлова переиграла россиянку Екатерину Александрову, занимающую 69-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 6:3.

Читайте такжеУкраинская теннисистка Катерина Козлова выиграла первый турнир WTA в карьереМатч продолжался 1 час 6 минут. За это время Козлова сделала два эйса и четыре брейка при одной двойной ошибке. Это была уже четвертая встреча между теннисистками. На счету Козловой в этих матчах три победы.

133-я ракетка мира Катерина Бондаренко обыграла японку Нао Хибино, занимающую 68-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Бондаренко сделала четыре эйса и шесть брейков при пяти двойных ошибках.

Козлова и Бондаренко сыграют теперь в четвертьфинале соревнований.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Катерина Козлова выиграла первый турнир WTA в карьере в китайском Даляне.