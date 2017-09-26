Стаховский и Долгополов выиграли матчи на турнире в Шэньчжэне и сыграют между собой
13:30, 26 сентября 2017Другое
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Украинское дерби состоится в следующем круге турнира.
Стаховский и Долгополов оспорят путевку в четвертьфинал в очном поединке / Большой Теннис Украины
В Шэньчжэне завершились матчи 1/16 финала теннисного турнира Shenzhen Open категории ATP-250 с участием украинских теннисистов, где победы одержали Сергей Стаховский и Александр Долгополов, сообщает официальный сайт турнира.
Стаховский выиграл свой матч у Николаса Кикера из Аргентины со счетом 6:3, 6:3.
Читайте такжеМолчанов и Стаховский обыграли израильский дуэт и принесли сборной Украины досрочную победу в матче Кубка ДэвисаВ свою очередь, Долгополов был сильнее Ллойда Харриса из ЮАР - 6:3, 6:4.
Во втором раунже состоится "украинское дерби" и, в люом случае, представитель Украины попадет в 1/4 финала турнира.
Shenzhen open проходит в Китае с 23 сентября по 1 октября.
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