Стаховский и Долгополов выиграли матчи на турнире в Шэньчжэне и сыграют между собой

В Шэньчжэне завершились матчи 1/16 финала теннисного турнира Shenzhen Open категории ATP-250 с участием украинских теннисистов, где победы одержали Сергей Стаховский и Александр Долгополов, сообщает официальный сайт турнира.

Стаховский выиграл свой матч у Николаса Кикера из Аргентины со счетом 6:3, 6:3.

Читайте такжеМолчанов и Стаховский обыграли израильский дуэт и принесли сборной Украины досрочную победу в матче Кубка ДэвисаВ свою очередь, Долгополов был сильнее Ллойда Харриса из ЮАР - 6:3, 6:4.

Во втором раунже состоится "украинское дерби" и, в люом случае, представитель Украины попадет в 1/4 финала турнира.

Shenzhen open проходит в Китае с 23 сентября по 1 октября.