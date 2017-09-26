Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
12:50, 26 сентября 2017Другое
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Теодоре Балабановой было 45 лет.
Балабанова погибла при попытке установить мировой рекорд / offnews.bg
Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом, сообщает Isport со ссылкой на болгарский портал offnews.bg
45-летняя спортсменка и ее муж Михаил попытались опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров.
В процессе погружения женщина почувствовала себя плохо, она оказалась дезориентирована в полной темноте и потеряла сознание. На поверхность ее подняли уже мертвой.
Трагедия случилась накануне неподалеку от местечка Неас Мармарис на полуострове Халкидики (Греция).
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