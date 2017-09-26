Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом, сообщает Isport со ссылкой на болгарский портал offnews.bg

45-летняя спортсменка и ее муж Михаил попытались опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров.

В процессе погружения женщина почувствовала себя плохо, она оказалась дезориентирована в полной темноте и потеряла сознание. На поверхность ее подняли уже мертвой.

Трагедия случилась накануне неподалеку от местечка Неас Мармарис на полуострове Халкидики (Греция).