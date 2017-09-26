Украина завоевала первое золото на "Играх непокоренных"

Сборная Украины на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" в Торонто (Канада) продолжает радовать своих болельщиков. Первое золото команде принес в беге на 1500 метров Олег Зимников, говорится на странице сборной в Facebook.

"Первое золото! Олег Зимников одержал победу в беге. Перед началом Игр, Олег сказал, что он уверен, что Украина имеет все шансы на победу на #InvictusGames. Так и есть", - говорится в сообщении.

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Победу с командой разделяют все простые украинцы. "Наші хлопці - найкращі! Радію усім серцем", "Молодчинка!Слава Україні!", "Ура! Найщиріщі вітання", - пишут они в комментариях под постом.

Примечательно, это не единственный радостный момент для украинской Национальной сборной на "Играх непокоренных". Бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, а ныне — лейтенант Национальной полиции Сергей Торчинский завоевал бронзовую награду в легкоатлетической дисциплине толкание ядра (6 кг, категория IF4).

Справка. "Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Соревнования стартовали 24 сентября в Торонто (Канада) и будут проходить до 30 сентября.