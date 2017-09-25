Сборная Украины уступила Турции на волейбольном Евро, не пройдя в плей-офф

Сборная Украины по волейболу уступила в третьей игре на чемпионате Европы по волейболу, финальная часть которого проходит в Азербайджане и Грузии.

Соперником украинок был один из стабильных фаворитов женского мирового волейбола - команда Турции. Для продолжения борьбы на турнире нашей сборной нужна была победа.

"Сине-желтые" дали бой более именитому оппоненту. В первых двух партиях преимущество было на стороне турчанок - 25:20, 25:19. Но в третьей партии подопечные Гария Егиазарова проявили характер и вытянули сет - 25:20.

В решающей и самой драматичной четвертой партии украинки сделали почти невозможное, наверстав отставание в 7 мячей и к финишу сета подошли вровень с соперником, но в решающий момент удар Трушкиной прошел мимо цели.

Украина - Турция - 1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 23:25)

Таким образом, сборная Украины проиграла все три встречи в финальном турнире Евро-2017. При этом в каждом из матчей наша команда имела серьезные шансы на победу, отобрав два сета у россиянок, два - у болгарок и один - у команды Турции.

Отметим, что украинская сборная пробилась на европейское первенство впервые с 2011 года.