Украинский антидопинговый центр требует отстранить Россию от Олимпиады-2018

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) требует привлечения России к ответственности за нарушение международных антидопинговых правил, в том числе путем устранения российских спортивных федераций от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Минмолодьспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в городе Сочи», – говорится в заявлении НАДЦ.

Напомним, 14 сентября 2017 года в Денвере (США) состоялась специальная встреча 17 руководителей национальных антидопинговых организаций (НАДО). Лидеры НАДО призвали МОК запретить Российскому олимпийскому комитету участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года за доказанную допинговую коррупцию во время Игр в Сочи и невыполнение своих обязательств по очистке спорта от допинга.