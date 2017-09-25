Лучшие теннисисты мира Надаль и Федерер впервые сыграли в паре

Сборная Европы по теннису выиграла выставочный турнир в Праге. Представители Старого Света обыграли сборную мира со счетом 8:4.

Главной изюминкой турнира стало то, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впервые в карьере сыграли в паре. Звездная парочка победила американцев Джека Сока и Сэма Куэрри со счетом 6:4, 1:6, 10:5.

Об этом сообщает издание Tennis.

«Пока мы будем играть, мы всегда будем соперниками. Но это был особенный момент. Для меня было огромной радостью сыграть по одну сторону сетки с Рафой. Я знал, что могу доверять ему в важные моменты, и было очень интересно наблюдать то, как он принимает решения, как он мыслит. Конечно, я навсегда это запомню», — сказал после матча Федерер.

«Я очень доволен этим результатом. Это было довольно необычно, рад, что мы выиграли вместе хотя бы один матч. На корте было много энергии, я испытал невероятные чувства. Это был уникальный момент», – отметил Надаль.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер занимают соответственно первую и вторую строчки в рейтинге лучших теннисистов мира. Кроме того, оба являются рекордсменами по числу титулов Большого Шлема среди всех теннисистов современности.