Украинские каратисты завоевали три медали на турнире в Стамбуле

В Стамбуле 23-24 сентября прошел турнир Karate 1 Series A, на котором выступили лидеры сборной Украины по каратэ, сообщает сайт Xsport.

Представители национальной команды завоевали три бронзовые медали. Бронзовыми призерами стали каратисты из Львова: Галина Мельник в категории до 68 кг, Олег Филиппович – до 60 кг, Станислав Горуна – до 75 кг.

Мельник по ходу турнира победила оппоненток из Польши, Ирана, Франции и Японии. За шаг до финала украинка уступила чемпионке турнира Елене Киричи из Швейцарии. В поединке за 3-е место львовянка победила испанку Кристину Вискаино.

Филиппович на пути к третьему месту был сильнее противников из Швейцарии, Казахстана, Японии, Черногории, а в полуфинале проиграл чемпиону турнира турку Айкуту Каю. В утешительном финале наш соотечественник одолел японца Юго Козаки.

Лидер сборной и один из лучших украинских каратистов Станислав Горуна поддержал бронзовый успех своих соотечественников, победив спортсменов из Австралии, Косово, Ирана, Нидерландов и Японии. В полуфинале львовянин проиграл чемпиону Бахману Асгари из Ирана, а в схватке за бронзовую медаль выиграл у казаха Дастонбека Отаболаева.

За шаг до полуфинала остановились Екатерина Кривая – до 50 кг, Андрей Торошанко – до 84 кг. Талантливая украинка Анжелика Терлюга провела только три поединка на турнире. Анита Серегина и Анастасия Степашко – лишь по два.

Отметим, что украинец Валерий Чеботарь, выступающий за венгерский клуб в категории до 84 кг, занял пятое место.