Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире года
14:14, 25 сентября 2017Другое
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Украинка впервые в карьере выступит в соревновании восьми лучших теннисисток планеты.
Элина Свитолина / Shutterstock
23-летняя украинка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA, которым завершается теннисный сезон в мире.
Элина набрала 4815 очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации, притом, что проходной балл составляет 4486, сообщает Sport.ua.
Помимо украинки, которая впервые будет участвовать в Итоговом турнире WTA, гарантировали свое участие также Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Каролин Возняцки и Винус Уильямс.
Итоговый турнир пройдет 22-29 октября в Сингапуре.
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