Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире года

23-летняя украинка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA, которым завершается теннисный сезон в мире.

Элина набрала 4815 очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации, притом, что проходной балл составляет 4486, сообщает Sport.ua.

Помимо украинки, которая впервые будет участвовать в Итоговом турнире WTA, гарантировали свое участие также Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Каролин Возняцки и Винус Уильямс.

Итоговый турнир пройдет 22-29 октября в Сингапуре.