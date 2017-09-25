Всемирное антидопинговое агентство начнет проверку России перед Олимпиадой-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на этой неделе начнет проверку антидопинговой программы Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном по итогам заседания его исполкома в Париже.

Сообщается, что на исполкоме WADA заслушали доклад о соблюдении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) дорожной карты по соответствию стандартам международной организации. Данный документ согласовали также с Минспорта и Олимпийским комитетом России, а также с Независимой общественной антидопинговой комиссией.

Исполком WADA поддержал дальнейшее соблюдение дорожной карты, которое предусматривает официальное признание результатов расследования Ричарда Макларена, предоставление доступа к пробам российских атлетов, которые находятся в московской антидопинговой лаборатории.

24 октября независимый комитет WADA заслушает доклад по итогам проверки. Напомним, ранее антидопинговое агентство США (USADA) выступило за отстранение России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.