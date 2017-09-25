Первую медаль для Украины на "Играх Непокоренных" завоевал полицейский с Волыни (видео)

Сборная Украины завоевала первую награду на III Играх Непокоренных, которые сейчас проходят в Канаде, сообщает "ТСН".

Это аналог Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей.

Бронзу нашей команде принес 29-летний офицер Национальной полиции Сергей Торчинский из Луцка. Он показал третий результат в секторе для толкания ядра.

Поддержка украинской команды сумасшедшая. 30 спортсменов, военных АТО с тяжелыми ранениями, борются за победу в атлетике, плавании, стрельбе из лука, гребле на тренажерах и велоспорте.

Следить за успехами команды прибыл и президент Петр Порошенко.