Украинка Цуренко прошла во второй круг теннисного турнира в Ухане, где встретится с Мугурусой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно начала выступления на крупном теннисном турнире серии Premier 5 с призовым фондом $2 365 250 долларов, который стартовал в китайском Ухане.

В первом раунде соперницей Цуренко стала экс-шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро, которая до этого имела стопроцентное преимущество над украинской теннисисткой в личных встречах (три победы в трех матчах).

Четвертый матч Цуренко против испанки стал максимально напряженным и продлился 2 часа 16 минут, завершившись в двух сетах - 6:3, 7:6.

В первой партии Леся Цуренко проиграла в первом же гейме свою подачу, но затем вернулась в игру и за счет двух брейков вырвала победу в сете.

Вторая партия также началась с преимуществом испанки, которая сходу отобрала подачу у Цуренко. Однако в решающий момент - при счете 5:4 - Суарес-Наварро не смогла подать на сет. Сделав ответный брейк, Цуренко перевела игру на тай-брейк, на котором упустила шесть матч-пойнтов, но с седьмой попытки все же дожала испанку.

Во втором раунде украинку вновь ждет матч с испанкой, но теперь - с первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.