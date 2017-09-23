Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч подряд чемпионата Европы

В Баку (Азербайджан) завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по волейболу, в котором сборная Украины проиграла команде Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:3.

Как и накануне, в игре с действующими чемпионками Европы из сборной России, украинки сумели навязать соперницам борьбу, уступив только на тай-брейке

Украинки абсолютно на равных провели с соперницами три партии, проиграв лишь в самой концовке первую (23:25), реваншировавшись во второй (25:21) и выйдя вперед в общем счете матча в третьей (25:23).

Впрочем, при счете 2:1 нашу команду словно подменили. Усталось после предыдущего длинного и напряженного матча с Россией дали о себе знать и решающие две партии команда проиграли вчистую - 11:25 и 4:15.

Таким образом, команда набрала 2 очка и оставила себе призрачные шансы на выход в плей-офф - 1/8 финала.

В понедельник, 25 сентября, наша команда проведет заключительный матч группового этапа против сборной Турции.

Как сообщал УНИАН, женский чемпионат Европы по волейболу проходит в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября.