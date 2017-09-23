Украинка Ястремская проиграла в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Юная 17-летняя украинка Даяна Ястремская не сумела выиграть свой первый финал турнира в российском Санк-Петербурге Neva Cup серии ITF Womens Circuit с призовым фондом $100 тысяч., соообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 2:6, 3:6.

Украинская теннисистка в решающем матче в двух сетах проиграла -экс седьмой ракетке мира швейцарке Белинде Бенчич, для которой турнир в России был первым с апреля.

На старте первого сета украинке удалось сделать обратный брейк, но затем она проиграла пять из шести следующих геймов. В начале второго сета Бенчич снова взяла подачу Ястремской, после чего до седьмого гейма ни у одной из теннисисток не получалось заработать ни одного брейк-поинта.

Белинда выиграла гейм на подаче Даяны, отыгравшись с 15-30, но затем последовал ответ одесситки, которая сделала счёт 5:3 и вела 30-0 в девятом гейме, но сделать брейк у неё не получилось.

Благодаря выходу в финал, Ястремская заработала 85 очков и дебютирует в Топ-200 мирового рейтинга.