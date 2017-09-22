Женская сборная Украины по волейболу едва не совершила сенсацию в матче Евро против России, проиграв со счетом 2:3

В Баку завершился матч 1-го тура чемпионата Европы по волейболу, в котором сборная Украины едва не совершила сенсацию в игре против одной из сильнейших команд Старого Света сборной России, проиграв лишь на тай-брейке, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:3.

Матч продолжался два с половиной часа.

Украинки проиграли первую партию - 18:25, сумели "вернуться" в борьбк во втором сете - 25:20, обменялись с соперницами победами в третьей и четвертой партиях - 23:25 и 25:23.

В решающем пятом сете соперница также не отпускали далеко друг друга в счете, но минимальный перевес все -таки остался за россиянками - 13:15.

Самым результативным игроком матча стала Анастасия Чернуха из сборной Украины - 27 очков. У лидера по очкам в сборной России Ьатьяны Кошелевой - 21 очко.

На групповом этапе сборной Украины также предстоит провести матчи м командами Болгарии и Турции.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по волейболу проходит в Баку с 22 сентября по 1 октября.