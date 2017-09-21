Украинка Козлова не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла пройти в полуфинал на турнире в Гуанчжоу, проиграв китаянке Чжан Шуай со счетом 1:6, 1:6.

Матч продлился чуть больше часа, за которые украинка совершила четыре эйса и две двойные ошибки. Китаянка реализовала пять брейк-поинтов и четыре раза подала навылет.

Читайте такжеУкраинка Козлова разгромила китаянку и вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA International В полуфинале Чжан сыграет с победительницей пары Евгения Родина –Лизетт Кабрера, сообщает Xsport.

Отметим, что до этого матча на турнире в Гуанчжоу Козлова одолела двух китаянок.