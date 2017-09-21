Марченко обыграл Стаховского в украинском дерби на теннисном турнире в Измире

В Измире (Турция) завершился матч 1/8 финала теннисного турнира Izmir Cup серии Challenger (призовой фонд - 64 тысячи долларов), в котором Илья Марченко обыграл другого украинцы Сергея Стаховского и вышел в четвертьфинал, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Игра завершилась со счетом 7:6 (4), 6:3.

Матч продолжался 99 минут.

Львиную долю этого времени забрал первый сет, когда украинцы играли на равных и победу Марченко оформил только в дополнительном 13-м гейме, на тай-брейке.

Во второй партии преимущество Марченко уже было более очевидным и он уложился в девять геймов.

В четвертьфинале соперником украинца станет победитель матча Алтуг Челикбилек (Турция) – Садио Думбия (Франция).

Соревнования в Измире продлятся до воскресенья, 24 сентября.