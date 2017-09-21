В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады-2018 (фото)
15:50, 21 сентября 2017Другое
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В основу дизайна медалей легли мотивы национальной культуры страны.
В основу дизайна медалей легли мотивы национальной корейской культуры / facebook.com
В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады, которая состоится в 2018 году в городе в Пхенчхан. Фото медалей опубликованы на странице Олимпиады в Facebook.
В основу дизайна медалей легли мотивы национальной культуры страны. По словам организаторов, к созданию такого дизайна медалей разработчиков вдохновил корейский алфавит Хангыль. Новые Олимпийские медали символизируют страсть и усилия атлетов к победе на играх.
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Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля. На Играх будет разыграно 99 комплектов наград в 15 дисциплинах.
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