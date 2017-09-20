Сборные Украины и России развели при жеребьевке Кубка Дэвиса

Сборная Украины по теннису не сыграет в Кубке Дэвиса сезона-2018 с командой России, где они вместе очутились в Первой группе Евро-Африканской зоны, сообщает официальный сайт турнира.

Команды были специально разведены по разным концам сетки организаторами соревнований.

Согласно результатам жеребьевки, сборная Украины сыграет на первом этапе с командой Швеции. В случае победы в этом матче украинцы сыграют с командой Португалии и лишь потом, в случае успеха в двух матчах подряд - матч плей-офф за право сыграть в Мировой группе.

Матч Украина - Швеция пройдет 2-4 февраля на территории нашей страны.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины обыграла команду Израиля в матче плей-офф за право остаться в Первой зоне Евро-Африканской группы со счетом 5:0.

В свою очередь, сборная России уступила команде Венгрии в матче плей-офф Мировой группы - 16 сильнейших команд, которые непосредственно оспаривают трофей со счетом 1:3.