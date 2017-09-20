Лидер сборной Украины по волейболу Трушкина: Готовы выйти из группы в плей-офф ЧЕ-2017
Одна из лидеров сборной Украины сожалеет, что на женском ЧЕ-2017 не сыграет Олеся Рыхлюк
Волейболистка сборной Украины Ирина Трушкина рассказала о том, что несмотря на отсутствие Олеси Рыхлюк наша команда настроена выйти из группы в плей-офф женского чемпионата Европы по волейболу, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии, сообщает Федерация волейбола Украины, со ссылкой на UA:Перший.
«Конечно, мы все ждали в сборной Лесю Рыхлюк. Она игрок высокого класа, но у нее незалеченная травма плеча. Очень обидно, что ее нет. Она, действительно, нам очень помогла бы.
После товарищеских матчей с Турцией мы все заряжены на сильного соперника. Атмосфера в команде хорошая. Мы готовы к борьбе, к тому, чтобы дать всем бой и пройти дальше. Наша первоначальная цель - выйти в следующий этап», - рассказала игрок национальной команды.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины попала в группу С, где ее соперницами стали команды России, Турции и Болгарии. Наши волейболистки стартуют на турнире в пятницу, 22 сентября, матчем против россиянок. Поединки квартета, как и все игры плей-офф, пройдут в Баку.
Коллектив, занявший первое место, попадает напрямую в 1/4 финала, а команды, занявшие в итоговой турнирной таблице 2-3 места проходят в раунд плей-офф, 1/8 финала.