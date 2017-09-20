18-летняя велогонщица получила жуткую травму на чемпионате мира, но сумела финишировать (видео)
В день гонки британской спортсменке исполнилось 18 лет.
18-летняя британская велогонщица Лорен Долан получила жуткую травму ноги во время гонки юниорского чемпионата мира по шоссейным велогонкам в норвежском Бергене.
Британка, которой 18 лет исполнилось в день гонки, упала с велосипеда и разодрала ногу. Однако несмотря на глубокую открытую рану, кровотечение и боль, Долан сумела добраться до финиша, уступив победительнице 2 минуты и 24 секунды.
Сразу после гонки спортсменку доставили в госпиталь и успешно прооперировали, сообщает BBC.
"Я бы хотела выразить благодарность всему штабу Британской федерации велоспорта, медсестрам и хирургам госпиталя Бергена за лечение моей раны", - написала британская велогонщица в Twitter.
Seeing these open wounds up close. Looks horrid. When did she crash? Early in the race? https://t.co/avWmjFZskApic.twitter.com/ZOhObkvTwP— José Been (@TourDeJose) 19 вересня 2017 р.