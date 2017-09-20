18-летняя велогонщица получила жуткую травму на чемпионате мира, но сумела финишировать (видео)

18-летняя британская велогонщица Лорен Долан получила жуткую травму ноги во время гонки юниорского чемпионата мира по шоссейным велогонкам в норвежском Бергене.

Британка, которой 18 лет исполнилось в день гонки, упала с велосипеда и разодрала ногу. Однако несмотря на глубокую открытую рану, кровотечение и боль, Долан сумела добраться до финиша, уступив победительнице 2 минуты и 24 секунды.

Сразу после гонки спортсменку доставили в госпиталь и успешно прооперировали, сообщает BBC.

"Я бы хотела выразить благодарность всему штабу Британской федерации велоспорта, медсестрам и хирургам госпиталя Бергена за лечение моей раны", - написала британская велогонщица в Twitter.