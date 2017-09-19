Известно, кто сыграет за сборную Украины на Евро-2017 по волейболу

Определилась окончательная заявка женской сборной Украины по волейболу на матчи финальной части чемпионата Европы-2017, который стартует 22 сентября в Баку.

Среди 14-ти игроков, которые попали в состав "сине-желтых", - две связующие, две либеро, четыре центральные блокирующие и шесть нападающих, среди которых две диагональные, сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

В составе команды три волейболистки, которые принимали участие в последнем на сегодняшний день для сборной Украины чемпионате Европы 2011 года – Надежда Кодола, Светлана Дорсман и Анна Кириченко.

Интересно, что единственный представитель чемпионата Украины – волейболистка «Химика» (Южный) Анастасия Чернуха. Другие игроки - представители чемпионатов Турции, Израиля, Франции, Польши и других.

Для главного тренера сборной Украины Гария Егиазарова это будет третье Евро. В 2001 году он привел сборную на четвертое место, а в 2003-м сборная Украины стала девятой.

Полная заявка сборной Украины на финальную часть Евро-2017 выглядит следующим образом:

центральные блокирующие - Ирина Трушкина, Инна Молодцова, Юлия Герасимова, Светлана Дорсман;

диагональные - Карина Юрченко, Анастасия Чернуха;

доигровщицы - Татьяна Козлова, Анна Кириченко, Анна Степанюк, Надежда Кодола;

связующие - Елена Новгородченко, Александра Перетятько;

либеро - Виктория Дельрос, Алина Степанчук.

Чемпионат Европы стартует 22 сентября. В этот день сборная Украины сыграет с командой России, затем 23-го числа встретится с Болгарией и 25-го числа - с Турцией.

Напрямую в 1/4 финала выходит лишь победитель группы, вторая и третья команды квартета сыграют в предквалификационном раунде.