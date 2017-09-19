Сборная Украины по теннису вернулась в топ-30 рейтинга в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису заняла 28-е место в обновленном рейтинге национальных команд. Команда Андрея Медведева улучшила свое положение в классификации на четыре строчки после победы в первом раунде плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны, сообщает Большой теннис Украины.

Жеребьевка Кубка Дэвиса-2018 состоится в среду в Лондоне.

Вместе с "сине-желтыми" борьбу в Первой группе Евро-Африканской зоны начнут сборные Чехии, России, Словакии и Португалии (сеяные), а также Австрии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Швеции, Израиля или Румынии.

В 2018 году соревнования в мужском командном турнире пройдут 2-4 февраля (1-й раунд Мировой группы), 6-8 апреля (1/4 финала), 14-16 сентября (полуфиналы и плей-офф), 23-25 ноября (финал).

Как сообщал УНИАН, 15-17 сентября в пригороде Тель-Авива сборная Украины одержала победу над сборной Израиля (5:0) и сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны.