Сборная Украины по гимнастике во главе с Верняевым завоевала 8 медалей на Кубке мира в Париже
11:43, 18 сентября 2017Другое
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Лидер команды Олег Верняев выиграл золото и две бронзы.
Олег Верняев / Reuters
Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила на Кубке мира в Париже. Этот турнир является одним из главных стартов перед чемпионатом мира, который в начале октября пройдет в Монреале.
В Париже украинцы завоевали восемь медалей. У лидера команды Олега Верняева самая большая коллекция - три медали. Олимпийский чемпион завоевал золото на брусьях и две бронзы - на кольцах и в опорном прыжке. Две серебряные медали у Петра Пахнюка – на брусьях и вольных упражнениях. Серебро в опорном прыжке завоевал Игорь Радивилов.
В женских соревнования две бронзы выиграла Диана Варинская – в вольных упражнениях и на брусьях, сообщает Xsport.
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