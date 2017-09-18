Сборная Украины по гимнастике во главе с Верняевым завоевала 8 медалей на Кубке мира в Париже

Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила на Кубке мира в Париже. Этот турнир является одним из главных стартов перед чемпионатом мира, который в начале октября пройдет в Монреале.

В Париже украинцы завоевали восемь медалей. У лидера команды Олега Верняева самая большая коллекция - три медали. Олимпийский чемпион завоевал золото на брусьях и две бронзы - на кольцах и в опорном прыжке. Две серебряные медали у Петра Пахнюка – на брусьях и вольных упражнениях. Серебро в опорном прыжке завоевал Игорь Радивилов.

В женских соревнования две бронзы выиграла Диана Варинская – в вольных упражнениях и на брусьях, сообщает Xsport.