Легкоатлет Касьянов вошел в тройку призеров престижного турнира многоборцев
Алексей Касьянов набрал лишь на четыре очка меньше, чем немец Кайя Казмирек, который стал вторым
Легкоатлет Алексей Касьянов занял третье место на заключительном турнире многоборцев Decastar, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Соревнования входят в серию IAAF World Combined Events Challenge и проходили 16-17 сентября во французском городе Таленс.
По итогам десяти видов Касьянов набрал 8016 очков. Это лишь на четыре очка меньше, чем у немца Кайя Казмирека. Который стал вторым. Победил канадец Дэмиан Уорнер (8252 очка).
По видам Касьянов показал следующие результаты: 100 м – 10,76 сек; прыжки в длину – 7,42 м; толкание ядра – 14,59 м; прыжки в высоту – 1,99 м; 400 м – 49,87 с; 110 м с барьерами – 14,21 сек; метание диска – 46,99 м; прыжки с шестом – 4,55 м; метание копья – 50,40 м; 1500 м – 4.40,12 минут.
По итогам серии IAAF World Combined Events Challenge Алексей Касьянов стал пятым среди десятиборцев в 2017 году, а Алина Шух заняла восьмое место в мире среди семиборок.