Легкоатлет Касьянов вошел в тройку призеров престижного турнира многоборцев

Легкоатлет Алексей Касьянов занял третье место на заключительном турнире многоборцев Decastar, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Соревнования входят в серию IAAF World Combined Events Challenge и проходили 16-17 сентября во французском городе Таленс.

По итогам десяти видов Касьянов набрал 8016 очков. Это лишь на четыре очка меньше, чем у немца Кайя Казмирека. Который стал вторым. Победил канадец Дэмиан Уорнер (8252 очка).

По видам Касьянов показал следующие результаты: 100 м – 10,76 сек; прыжки в длину – 7,42 м; толкание ядра – 14,59 м; прыжки в высоту – 1,99 м; 400 м – 49,87 с; 110 м с барьерами – 14,21 сек; метание диска – 46,99 м; прыжки с шестом – 4,55 м; метание копья – 50,40 м; 1500 м – 4.40,12 минут.

По итогам серии IAAF World Combined Events Challenge Алексей Касьянов стал пятым среди десятиборцев в 2017 году, а Алина Шух заняла восьмое место в мире среди семиборок.