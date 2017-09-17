Иванчук проиграл Ароняну в четвертьфинале Кубка мира по шахматам
12:58, 17 сентября 2017Другое
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Украинский гроссмейстер уступил в двух партиях.
Иванчук проиграл в четвертьфинале КМ по шахматам / ruchess.ru
В Тбилиси завершились основные партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам, где единственный представитель Украины на этой стадии соревнований львовянин Василий Иванчук проиграл Левону Ароняну из Армении, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом - 0,5:1,5 очка.
Украинец проиграл первую партию черными фигурами, а затем не сумел реваншироваться белыми.
Таким образом, львовянин не смот дойти до финала, попасть в двойку сильнейших и завоевать путевку в турнир претендентов на звание чемпиона мира.
Кубок мира по шахматам 2017 проходит в Тбилиси со 2 по 27 сентября.
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