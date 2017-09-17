Иванчук проиграл Ароняну в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

В Тбилиси завершились основные партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам, где единственный представитель Украины на этой стадии соревнований львовянин Василий Иванчук проиграл Левону Ароняну из Армении, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом - 0,5:1,5 очка.

Украинец проиграл первую партию черными фигурами, а затем не сумел реваншироваться белыми.

Таким образом, львовянин не смот дойти до финала, попасть в двойку сильнейших и завоевать путевку в турнир претендентов на звание чемпиона мира.

Кубок мира по шахматам 2017 проходит в Тбилиси со 2 по 27 сентября.