Молчанов и Стаховский обыграли израильский дуэт и принесли сборной Украины досрочную победу в матче Кубка Дэвиса

В Рамат-Ха-Шароне (Израиль) завершилась парная игра матчв Кубка Дэвиса Израиль-Украина, где в упорнейшей борьбе в пяти сетах победу одержали украинцы Денис Молчанов и Сергей Стаховский, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш дуэт выиграл со счетом 7:5, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.

Матч продолжался 4 часа 6 минут.

Украинская пара очень долго входила в игру, но проигрывая по ходу первой партии со счетом 1:5, сумела взять шесть геймов подряд и даже избежала решающего 13 гейма. А вот в более равной игре во второй партии избежать тай-брейка не удалось. Тем не менее, он также остался за украинским дуэтом - 8:6 в решающем гейме.

Читайте такжеДолгополов увеличил преимущество сборной Украины в матче Кубка Дэвиса с ИзраилемЗатем картина игры резко помнялась и две последующие партии израильтяне выиграли на удивление легко и уверенно - 6:1, и 6:4.

В решающем сете оба дуэта сделали по одному брейку при счете 4:4, затем без приключений добрались до тай-брейка, а в решающем гейме всей игры преимущество было на стороне украинцев - 7:4.

Таким образом, с учетом двух побед в одиночных встречах накануне, наша команда досрочно выиграла матч в целом - 3:0, забронировав себе место на следующий сезон во втором по силе дивизионе турнира - Первой группе Евро-Африканской зоны.

Как собщал УНИАН, матч Кубка Дэвиса Израиль - Украина проходит в Израиле 15-17 сентября.