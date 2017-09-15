Долгополов увеличил преимущество сборной Украины в матче Кубка Дэвиса с Израилем

В Рамат-ха-Шароне (Израиль) завершился второй поединок матча Кубка Дэвиса, в котором украинец Александр Долгополов легко переиграл Эдана Лешема и увеличил преимущество команды в общем счете до 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

В начале матча Долгополов повел в счете 3:0, но соперник смог сравнять счет в сете (4:4). Впрочем, в концовке партии, украинец выиграл гейм на своей подаче и "всухую" взял подачу соперника - 6:4.

Читайте такжеМарченко выиграл первый поединок матча Кубка Дэвиса Израиль - УкраинаВо второй партии украинец отдал сопернику лишь один гейм, а в третьей - в равной борьбе, при счете 4:4, сделал брейк и оформил победу в матче.

В субботу состоится парная игра, где, предварительно, сыграют дуэты Сергей Стаховский/Денис Молчанов против Йонатана Эрлиха/Дуди Селы. В случае победы, украинская команда досрочно выиграет матч в целом.

Как сообщал УНИАН, матч Израиль - Украина проходит в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны (второго по значимости дивизиона после Мировой группы).

Команда-победитель гарантирует себе право участия в этой группе на сезон-2018, Проигравший в этом матче проведет игру плей-офф за право остаться во втором по силе дивизионе с неудачником матча Румыния - Австрия.