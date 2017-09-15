Марченко выиграл первый поединок матча Кубка Дэвиса Израиль - Украина

В Рамат-ха-Шароне (Израиль) завершился первый поединок матча Кубка Дэвиса, где украинский теннисист Илья Марченко обыграл сильнейшего израильтянина Дуди Селу, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец выиграл со счетом 7:6 (5), 6:2, 6:3.

Матч продоолжался 2 часа 16 минут.

Читайте такжеОпределилось расписание теннисного матча Израиль - Украина в Кубке ДэвисаЛьвиная доля этого времени пришлась на первую партию, в которой соперники на равных сражались до самого конца. Лишь в дополнительном 13-м гейме, на тай-брейке, удача улыбнулась украинцу, который выиграл с минимально возможным для тенниса преимуществом в два очка - 7:5.

Вторая и третья партии прошли при явном преимуществе украинца, который уверенно выиграл со счетом 6:2 и 6:3.

В данный момент начинается второй матч, где встретятся Эдан Лешем и Александр Долгополов.

Как сообщал УНИАН, матч Израиль - Украина проходит в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны (второго по значимости дивизиона после Мировой группы).

Команда-победитель гарантирует себе право участия в этой группе на сезон-2018, Проигравший в этом матче проведет игру плей-офф за право остаться во втором по силе дивизионе с неудачником матча Румыния - Австрия.