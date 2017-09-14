Запорожский "Мотор" обыграл в гандбольной Лиги чемпионов российских "Чеховских медведей"

В Харькове во Дворце спорта "Локомотив" завершился матч Лиги чемпионов ЕГФ, в котором действующий чемпион Украині запорожский "Мотор" обіграл российских "Чеховских медведей", сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 36:23.

Принципиальное соперничество чемпионов Украины и России прошло полностью под диктовку украинского клуба.

"!Мотор" выиграл первую половину матча со счетом 21:16, а во второй не только сохранил, но и более чем в два раза увеличил своё превосходство.

Лучшим игроком в сомтаве нашей команды стал литовский легионер Айденас Малашинскас - 7 голов. На счету беларуса Бориса Пуховского 6 голов.

Таким образом, "Мотор" выиграл первый матч турнира в Группе D.

В этом сикстете также выступают "Металлург" (Скопье, Македония), "Монпелье" (Франция), "Бешикташ" (Турция) и "Спортинг" (Пртугалия).