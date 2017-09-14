Обнародовано официальное расписание зимних Игр-2018 в Пхенчхане

17:59, 14 сентября 2017
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Соревнования пройдут с 8 по 25 февраля.

pyeongchang2018.com

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) опубликовал официальное расписание соревнований, сообщает официальный сайт соревнований.

Соревнования начнутся за день до официальной Церемонии открытия Игр.

Читайте такжеАнтидопинговые организации 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018В пятницу, 8 февраля состоятся квалификационные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и кёрлингу (соревнования по кёрлингу будут идти все дни Олимпиады, до 25 февраля, включительно).

Гонки по биатлону, где сборная Украины реально претендует на медали, пройдут 10-12 февраля, 14-15, 17-18, 20 и 22-23 февраля.

 Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане состоится с 8 по 25 февраля.

pyeongchang2018.com

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Теги: #расписание Пхенчхан-2018