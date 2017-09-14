Определилось расписание теннисного матча Израиль - Украина в Кубке Дэвиса
Откроет поединок сборных игра между первой ракеткой Израиля Дуди Селой и украинцем Ильей Марченко.
Состоялась жеребьевка теннисного поединка Израиль – Украина в рамках Кубка Дэвиса за сохраниение прописки в Первой группе евро-Африканской зоны. Об этом сообщает Большой теннис Украины.
Матчем-открытием станет противостояние третьей ракетки Украины Ильи Марченко и первого номера сборной Израиля Дуди Селы. В одиночном разряде от Украины также сыграет лидер национального рейтинга Александр Долгополов, а в паре выступят Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Все поединки пройдут на хардовом покрытии на кортах Рамат-ха-Шарона в пригороде Тель-Авива.
Полное расписание
Пятница, 15 сентября
1-я игра: Дуди Села - Илья Марченко
2-я игра: Эдан Лешем - Александр Долгополов
Суббота, 16 сентября
3-я игра: Эрлих / Села - Молчанов / Стаховский
Воскресенье, 17 сентября
4-я игра: Дуди Села - Александр Долгополов
5-я игра: Эдан Лешем - Илья Марченко
Отметим, что в преддверии матчей игроки сборной Украины побывали на традиционном ужине команд Кубка Дэвиса.