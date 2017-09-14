Президент НОК Украины Бубка: "Одновременное избрание Парижа-2024 Лос-Анджелес-2028 олимпийскими столицами – правильное и мудрое решение"

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка прокомментировал историческое решение Сессии МОК в г. Лима (Перу) об одновременном избрании Парижа и Лос-Анджелеса столицами Олимпийских игр 2024 и 2028 года соответственно, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Это правильное и мудрое решение. Убежден, Олимпийские игры как в Париже, так и в Лос-Анджелесе будут организованы и проведены на самом высоком уровне. Каждый из этих городов отличается своими привлекательными особенностями. Париж – уникальный город с богатой историей, архитектурой и культурой. Во Франции очень любят спорт. США являются мощным членом мирового олимпийского движения. Лос-Анджелес обладает большим коммерческим потенциалом, а американский спорт всегда на первых ролях», - отметил Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет накануне официально утвердил Париж и Лос-Анджелес в статусе городов-хозяев будущих летних Олимпиад.

Ближайшие летние Игры-2020 состоятся в Токио.