МОК объявил столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 года

Международный олимпийский комитет официально утвердил Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США) столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, соответственно, сообщается на официальном сайте организации.

«Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух», - отметил президент МОК Томас Бах.

Отмечая это решение, представители Парижа и Лос-Анджелеса выразили свое волнение в связи с победой в конкурсе на проведение Олимпиады.

«Сегодня я рад пригласить вас присоединиться к великой семье парижан, семье, принадлежащей миру, - сказал мэр Парижа Энн Идальго. - С этой командой я очень горжусь всем, что она сделала и приехал, чтобы вернуть Игры в Париж. В основе этих Игр мы ставим молодых людей, которые представляют наше настоящее, нашу надежду и нашу гордость».

Читайте такжеСтало известно, где пройдут Олимпийские игры в 2024-м и 2028 годах«Возвращение Олимпиады домой в Лос-Анджелес дает нам возможность представить, каким будет наш город, через десятилетие, - в свою очередь, сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гаркетти. - Лос-Анджелес - это город, где Игры не являются препятствием для достижения прогресса; мы знаем, что они являются ускоряющей силой для повторного представления лучшего города и лучшего мира в ближайшие дни, когда мы приветствуем вас в городе Ангелов».

Идея трехстороннего соглашения образовалась после того, как рабочая группа вице-президентов МОК изучила возможность двойного распределения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Рабочая группа была создана в марте 2017 года.

По решению 130-й сессии МОК, которая состоялась в июле в Лозанне, МОК, Лос-Анджелес, Париж и их национальные олимпийские комитеты работали вместе, чтобы достичь соглашения, которое было ратифицировано сегодня сессией МОК.

Лос-Анджелес и Париж представили отличные проекты. Оба они приняли Олимпийскую программу до 2020 года, особенно в том, как они планируют использовать рекордное количество существующих и будущих объектов Игр.