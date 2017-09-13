В "ЛНР" спортсмен арестован за то, что вышел на награждение с украинским флагом и порвал местную грамоту
14:03, 13 сентября 2017Другое
20
Позже атлета выпустили, объяснив его поведение "угрозами" со стороны СБУ.
В ЛНР спортсмена арестовали за флаг Украины / facebook.com
Украинский мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко в подконтрольной незаконной организации «ЛНР» Кадиевке (бывший Стаханов) развернул флаг Украины, а также порвал грамоту «ЛНР», которую ему вручили на церемонии награждения во время соревнований.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на страницу в Facebook блоггера Антона Птицына.
После этого «МГБ» арестовало спортсмена.
Позднее «МГБ ЛНР» заявило, что эти действия спортсмена заставила совершить СБУ, якобы, угрожая жизни и здоровью его матери.
«С учетом всех обстоятельств Виктору Степаненко было вынесено предупреждение о незаконности подобных действий», - сообщили в группировке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter