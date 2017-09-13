В "ЛНР" спортсмен арестован за то, что вышел на награждение с украинским флагом и порвал местную грамоту

Украинский мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко в подконтрольной незаконной организации «ЛНР» Кадиевке (бывший Стаханов) развернул флаг Украины, а также порвал грамоту «ЛНР», которую ему вручили на церемонии награждения во время соревнований.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на страницу в Facebook блоггера Антона Птицына.

После этого «МГБ» арестовало спортсмена.

Позднее «МГБ ЛНР» заявило, что эти действия спортсмена заставила совершить СБУ, якобы, угрожая жизни и здоровью его матери.

«С учетом всех обстоятельств Виктору Степаненко было вынесено предупреждение о незаконности подобных действий», - сообщили в группировке.