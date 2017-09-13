Допинговый скандал: WADA сняло обвинения с 95 российских легкоатлетов из 96

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не нашло доказательств вины 95 российских атлетов, имена которых фигурировали в докладе Ричарда Макларена, ссобщает SportArena со ссылкой на The New York Times.

Американское ссылается на документ WADA, который пока не был опубликован. Согласно этому источнику, организация приняла решение снять обвинения с 95 из первых 96 российских спортсменов, дела которых были изучены повторно.

«Имеющихся доказательств было недостаточно для утверждения факта нарушения антидопинговых правил этими атлетами», — пишет в пока еще секретном документе генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Читайте такжеРоссийских легкоатлетов не допустят на международную арену до ноября Громкий допинговый скандал в российской легкой атлетике был вскрыт в ноябре 2015 года. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе из двух частей уличил Россию в созданной государственной допинговой системе, в результате вскрытия которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала свыше четырех тысяч российских легкоатлетов.

На прошлогодних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выступила только Дарья Клишина (прыжки в длину), но со временем IAAF значительно расширила список российских легкоатлетов, допущенных к международным турнирам под нейтральным флагом.

На ЧМ-2017 в Лондоне российские легкоатлеты, выступая под нейтральным флагом, завоевали 6 медалей - 1 золотую награду и 5 серебряных.

Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF не состоится ранее ноября 2017 года.